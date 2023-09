Dopage ‍: Pogba jure qu'il n'est pas un tricheur

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Le football français et la Juventus ont été choqués d'apprendre que Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone. Alors que les accusations de dopage débutent, l'entourage du joueur plaide la bonne foi.

Pris par la patrouille ou simplement englué dans un malheureux quiproquo. Les questions sont nombreuses après le contrôle positif de Paul Pogba à la testostérone. Cela a eu lieu à l'occasion du premier match de Serie A de la Juventus du côté de l'Udinese, le 20 août dernier. Pogba a été suspendu par les autorités sportives italiennes en attendant l'analyse de son échantillon B, produit pour le contrôle anti-dopage du match de l'Udinese. Si celui-ci confirme les résultats du premier échantillon, le Français risquera alors 4 ans de suspension.

Pogba n'a pas essayé de tricher affirme son avocate

La situation de Paul Pogba est donc déjà grave dans ce dossier. Les principaux médias ne s'y trompent pas, évoquant le terme souvent tabou dans le foot : le dopage. Avec un taux de testostérone plus élevé que la normale, le Français fait naître beaucoup de questions chez les observateurs. Se pourrait-il qu'il ait triché, notamment dans le but de revenir à son meilleur niveau après deux ans de galère ? La réponse est venue de son avocate et agente, Rafaela Pimenta.

Dans une déclaration faite auprès de Tuttosport notamment, la Brésilienne a tenté de se montrer sereine concernant Paul Pogba et son innocence. « On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr c’est que Paul Pogba n’a jamais voulu enfreindre une règle. Je peux garantir cela », a t-elle lâché. Une manière déjà de plaider l'accident ou le manque de chance pour son client ? Une chose est sûre, si l'échantillon B confirme le premier, Pogba sera dans une position extrêmement difficile à tenir dans les prochaines semaines.