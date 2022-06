Paul Pogba a choisi la Juventus, 80 millions d'euros dans le deal !

Dans : Serie A.

Claude Dautel

Actuellement à Miami avec quelques autres footballeurs français, Paul Pogba suscite bien des rumeurs en Europe. La presse italienne est persuadée que malgré la possible venue de Zidane au PSG, l'ancien Mancunien reviendra à la Juventus.

Paul Pogba ayant quitté Manchester United librement, il est évident que le milieu de terrain français sera l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato d’été 2022. Si le Real Madrid a longtemps été considéré comme un possible candidat pour accueillir La Pioche, Carlo Ancelotti a rapidement fait savoir que l’international français n’était pas dans ses choix. Face à face, on a donc la Juventus, un club que Paul Pogba connaît évidemment très bien, et le Paris Saint-Germain, où son nom circule depuis des mois. Et vendredi, lorsque l’on a évoqué un accord imminent entre Zinedine Zidane et le PSG, la venue de Pogba à Paris paraissait irrémédiable, Zizou étant un grand fan du milieu de terrain de 29 ans qu’il avait souhaité faire venir à Madrid lorsqu’il était l’entraîneur des Merengue. Cependant, du côté des médias italiens, et notamment des spécialistes du mercato, on affiche une confiance absolue concernant la signature du joueur français à la Juventus.

10 millions d'euros net par an pour Pogba à la Juventus

Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant. #ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR .

Tandis que Gianluca Di Marzio et Fabricio Romano sont OK pour dire que Paul Pogba va signer avec le club turinois, la Gazzetta dello Sport confirme que tout est bouclé pour le milieu international tricolore et que Zinedine Zidane au PSG ou pas, l’ancien Mancunien signera bien à la Juventus. Le quotidien sportif italien donne même les détails du deal qui aurait été négocia entre Paul Pogba et Andrea Agnelli, au moment où Pogba est toujours aux États-Unis où il se repose en compagnie d’autres joueurs, et notamment Blaise Matuidi. La Juventus aurait mis 80 millions d’euros dans l’opération Paul Pogba, à savoir 4 ans à 10 millions d’euros net de salaire annuel pour le milieu de terrain, et autant de charges. L'annonce de la signature de Paul Pogba n'est pas prévue de manière imminente, mais du côté de la Vieille Dame on n’a aucun doute sur le choix du joueur. Tout le monde attend désormais de savoir si le champion du monde 2018 annoncera sa décision lors du premier épisode de sa série, intitulée le Pogmentary, sur Prime Vidéo le 17 juin prochain.