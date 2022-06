La folie Zidane, le PSG réagit, Pogba arrive au sprint !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La France est en ébullition en ce premier jour du mercato. Le Paris SG pourrait réaliser l’un des plus grands coups de son histoire en mettant Zinedine Zidane sur son banc de touche.

Impensable pour les Marseillais il y a encore quelques jours, ce recrutement du PSG donnerait une allure prestigieuse à l’organigramme parisien, qui vient de récupérer Luis Campos comme conseiller. Tout semble donc coller et le forcing de l’Emir du Qatar pour faire venir l’ancien entraineur du Real Madrid est en train de porter ses fruits.

Le #PSG dément tout accord avec Zinedine Zidane — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 10, 2022

Sa signature est murmurée pour ce samedi même si, via RMC et son journaliste Loïc Tanzi, le PSG a démenti tout accord avec Zinedine Zidane ce vendredi après-midi. Un démenti de rigueur, tant la communication a besoin d’être ficelée. Conseiller de Zinedine Zidane depuis plus de 30 ans, Alain Migliaccio a aussi démenti l’information comme quoi l’ancien numéro 10 des Bleus est sur le point de rejoindre le PSG. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane », a livré sur L'Equipe le représentant de Zizou, qui dément donc avec conviction la venue imminente du technicien français à Paris.

Mais pour de nombreux informateurs, tout est déjà bouclé et les deux camps se sont tellement rapprochés que l’arrivée du champion du monde 1998 sur le banc parisien ne peut plus faire de doute. Cela fait longtemps que les détails financiers sont réglés, et c’est un contrat de deux ans avec un salaire de 25 millions d’euros par saison qui attend le Français. Un salaire qui va faire de lui l’entraîneur le mieux payé de la planète, assez loin devant Pep Guardiola et ses 25 ME par an avec Manchester City.

Pogba veut venir au PSG si Zidane signe

Cette arrivée pourrait redonner un énorme coup de fouet au mercato parisien. En effet, si Zidane avait lié sa signature à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, sa simple présence fait hésiter Paul Pogba. En fin de contrat, La Pioche envisageait de signer à la Juventus, où il avait connu la meilleure période de sa carrière avant de rejoindre Manchester United. Mais désormais, l’international français regarde avec attention le projet du PSG, et est tenté à l’idée de rejoindre la Dream Team parisienne. Voilà pourquoi Pogba n’a toujours pas confirmé son engagement avec la Juventus alors que tout semblait bouclé depuis plusieurs jours. La future diffusion de son documentaire sur Amazon, avec entre temps certainement une officialisation de Zidane au PSG, pourrait donc lui permettre de donner sa réponse en live. En tout cas, selon RMC, le joueur formé notamment au Havre envisage de discuter contrat avec Nasser Al-Khelaïfi dès que le nom de Zidane sera collé à celui du Paris SG.