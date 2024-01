Osimhen insulte l'agent d'un de ses coéquipiers, c'est la crise à Naples

Dans : Serie A.

La situation sportive est tendue du côté de Naples, et cela commence à se ressentir dans le vestiaire. Une affaire oppose désormais Victor Osimhen à l'agent de Khvicha Kvaratskhelia.

Mardi, Mamuka Jugeli, l'agent de Khvicha Kvaratskhelia, avait réchauffé l'ambiance du côté de Naples en s'en prenant frontalement à Victor Osimhen, l'attaquant des champions d'Italie. Alors que le club qu'Aurélio de Laurentiis est dans le dur en Serie A, le représentant du joueur géorgien a critiqué Osimhen. « Khvicha n'est pas comme Osimhen, il n'accepterait pas un transfert en Arabie Saoudite, même pour un milliard d'euros. Il préfère jouer pour le Real Madrid, le Bayern Munich, Barcelone ou Manchester City. Kvaratskhelia a des cibles et des préférences différentes », a expliqué Mamuka Jugeli. Et forcément, la réponse n'a pas traîné du côté de Victor Osimhen, qui n'a pas eu besoin de demander à son agent de riposter.

Osimhen met le feu à Naples

Sur Instagram, l'ancien joueur de Lille, qui a très largement contribué au titre gagné la saison passée par le Napoli, a mis un uppercut à l'agent de Khvicha Kvaratskhelia. « Cher Mamuka Jugeli, vous êtes un déchet humain et une honte. Je suis gêné par votre sens du raisonnement. Espèce d'idiot ! Gardez mon nom hors de votre bouche !!! », a riposté l'attaquant nigérian de Naples, qui a récemment prolongé jusqu'en 2026 son contrat avec le club de Campanie. Après avoir voulu tout mettre sur le dos de ses entraîneurs, De Laurentiis a clairement besoin de reprendre la main, car le feu couve près du Vésuve, et les supporters napolitains n'hésitent plus à pointer du doigt le président du club. Actuellement neuvième de Serie A, Naples vient de prendre sept points en sept matchs, une moyenne qui ne fait plus du tenant du titre un candidat sérieux au Scudetto.