OM ‍: Tudor n’a pas changé, il a été sans pitié avec Naples

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Pressenti pour prendre la succession de Rudi Garcia sur le banc de touche du Napoli, Igor Tudor a finalement refusé l’approche du champion d’Italie. Ce qui a fait le bonheur de Walter Mazzarri tout en donnant moins de regrets aux Marseillais.

Igor Tudor a marqué les esprits du côté du Vélodrome. Sifflé par les supporters marseillais lors de son arrivée durant l’été 2022, pour avoir eu la lourde tâche de succéder au bien-aimé Jorge Sampaoli, l’entraîneur croate a ensuite mis tout le monde dans sa poche. S’il a signé de cuisants échecs en Ligue des Champions, avec une élimination dès la phase de groupes, et en Coupe de France, avec une sortie face à Annecy après avoir éliminé le PSG, Tudor a réalisé un joli podium en championnat avec son équipe. Mais seulement une saison après son arrivée à Marseille, l’ancien défenseur a fait ses valises, en désaccord avec Pablo Longoria sur la suite du projet olympien. Un départ que les Phocéens regrettent désormais, puisque l’OM vit une première partie de saison compliquée, d’abord sous les ordres de Marcelino et maintenant avec Gennaro Gattuso.

« Igor n’aurait jamais accepté un contrat de 7 mois »

Agent Tudor : " Il n'aurait jamais signé pour 7 mois, il voulait un projet. Et De Laurentiis voulait un 4-3-3. pic.twitter.com/yc48DrLljo — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) November 16, 2023

Des regrets encore plus marqués vu que Tudor est aujourd’hui sans club, même s’il a bien failli devenir l’entraîneur de Naples au cours des derniers jours. En quête d’un successeur à Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis a pensé à l’ancien coach marseillais. Mais ce dernier a refusé l’approche du Napoli, tout simplement parce que le contrat proposé n’était pas à la longueur des attentes, comme l’explique Anthony Seric. « Igor n’était pas disposé à jouer le rôle de passeur. Il veut un contexte dans lequel il puisse réaliser un cycle, où il y ait un projet dans lequel il puisse s'impliquer à plus long terme. Il n’aurait jamais accepté un contrat de 7 mois. Naples nous a fait part de ses besoins et nous nous avons fait part des nôtres », a lancé l’agent de Tudor dans La Gazzetta dello Sport. Pour prendre la suite de Garcia, c’est donc Walter Mazzarri qui a été choisi par le dernier club champion d’Italie. Un petit échec que Tudor devrait vite digérer puisqu’après des passages à l’Udinese ou au Hellas Vérone, le Croate pourrait rebondir dans un grand club de Serie A. De quoi donner encore plus de regrets aux Marseillais…