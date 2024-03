Olivier Giroud peut casser la tête à Harry Kane

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

A une semaine de l'annonce de la liste de Didier Deschamps des joueurs retenus pour deux matchs amicaux de l'équipe de France, Olivier Giroud démontre qu'il est toujours au top de sa forme.

Auteur de l'ouverture du score lors de la victoire de l'AC Milan face au Slavia Prague (4-2) en Europa League, Olivier Giroud prouve une fois de plus qu'à 37 ans, il n'a rien perdu de son efficacité diabolique. Et sur la scène européenne, et pas dans le championnat saoudien, que le natif de Chambéry démontre son talent. En Italie, et plus précisément à Milan, le buteur français a mis tout le monde dans sa poche, Olivier Giroud ayant une image à la hauteur de ses performances. Son apport dans les performances de l'AC Milan est unanimement loué. « Le jardin de Giroud s'appelle l'Europe », titre ce vendredi le Corriere dello Sport en rendant un long hommage au champion du monde 2018. Nos confrères en profitent pour rappeler l'incroyable bilan du joueur français.

Olivier Giroud est une machine à buts

Cette saison, qui est la dernière de son contrat avec l'AC Milan sans que l'on sache s'il va prolonger, Olivier Giroud a marqué 14 buts toutes compétitions confondues ( 12 en Serie A, 1 en Ligue des champions contre le PSG et 1 en Europa League). L'an dernier, sur la totalité de la saison, il avait marqué 18 buts en tout. Mais ce qui est plus notable, c'est que sur ses 14 buts inscrits en 2023-2024, Olivier Giroud a marqué 7 buts de la tête. Une performance qui, présentée comme cela, ne paraît pas exceptionnelle, sauf que le seul à avoir fait mieux est Harry Kane.

Le buteur anglais du Bayern Munich, auteur de 33 buts cette saison, en est à 8 de tête, soit un seul de plus que l'attaquant tricolore de l'AC Milan. De quoi motiver encore plus Olivier Giroud, lequel sait que Didier Deschamps est très attentif à ses performances alors que l'Euro 2024 en Allemagne se profile. Le sélectionneur de l'équipe de France doit annoncer le jeudi 14 mars la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux France - Allemagne (samedi 23 mars à 21h), au Groupama Stadium et France - Chili (mardi 26 mars à 21h) au Vélodrome.