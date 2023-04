Officiel : Olivier Giroud marque et prolonge au Milan AC

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Buteur du Milan AC arrivé sur la pointe des pieds depuis Chelsea, Olivier Giroud vit une deuxième jeunesse chez les Lombards. A 36 ans. Souvent titulaire et fréquemment décisif, ce fut encore le cas mardi soir à Naples en Ligue des Champions avec un but marqué malgré un pénalty manqué plus tôt dans le match, le Français va continuer l’aventure au Milan AC. Son club a annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024, ce qui fera donc officiellement de lui un candidat à l’Euro 2024 avec l’équipe de France.