Officiel ‍: Daniele De Rossi nouvel entraîneur de la Roma

L'AS Roma a décidé ce mardi de licencier José Mourinho. Le club de la capitale italienne veut créer un électrochoc et pour cela, il a décidé de nommer Daniele De Rossi, légende de la Roma, comme nouvel entraineur.

AS Roma are pleased to confirm that Daniele De Rossi has been appointed as head coach until 30 June 2024.



Welcome home, Daniele! 💛❤️



📄 https://t.co/7e6RgE4dmA#ASRoma pic.twitter.com/2GWqAEGnKY