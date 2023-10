Mourinho sous pression, la Roma a déjà son remplaçant

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

José Mourinho et l'AS Roma vivent un début de saison médiocre avec 8 points et une modeste 13e place en championnat. Pour l'heure, le Portugais garde la confiance de ses dirigeants même si ceux-ci préparent déjà son départ en coulisses.

Le Special One est-il l'entraîneur idéal pour faire de la Roma une terreur en Italie et en Europe ? On peut en douter après deux ans de collaboration. Certes, avec José Mourinho, l'AS Roma a connu un titre européen et une deuxième finale continentale un an plus tard. Toutefois, sur le plan national, les Giallorossi n'arrivent pas à lutter pour le Scudetto. Ils n'ont même pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions avec Mourinho. En ce début de saison c'est même pire avec une médiocre 13e place en Serie A. Si un technicien aussi expérimenté que Mourinho peine, un autre entraîneur réussirait-il à Rome ? Les dirigeants romains pensent que oui visiblement.

La Roma va faire le forcing pour Conte

En effet, selon Tuttomercato, le propriétaire de la Roma Dan Friedkin ambitionne de recruter Antonio Conte sur le banc. Si José Mourinho doit normalement rester entraîneur pour la saison, Conte est visé pour l'été prochain d'autant que Mourinho sera en fin de contrat. Avec Antonio Conte, l'ambition de la Roma est de retrouver les sommets nationaux le plus rapidement possible.

Sportmediaset - Roma, per il prossimo anno si pensa al cambio di panchina: idea Conte https://t.co/uFNwfJx06L — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) October 2, 2023

Conte sait mieux que quiconque gagner un titre de champion. Il l'a fait 5 fois depuis ses débuts d'entraîneur, dont 4 fois en Italie : Juventus (2012, 2013, 2014) et Inter Milan (2021). C'est d'autant plus intéressant pour la Roma qu'avant de rejoindre l'Inter, il aurait pu s'engager avec les Giallorossi. Ceux-ci étaient en discussion avec le technicien en 2019 avant sa signature à Milan. Une chose est sûre, en se positionnant sur Conte dès maintenant, la Roma avoue la fin de son aventure avec Mourinho en 2024 et en quelque sorte l'échec de cette collaboration sur le plan national.