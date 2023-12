Mourinho règle le cas Renato Sanches

Depuis quelques jours, on prête l'intention à l'AS Rome de casser le prêt de Renato Sanches et de le renvoyer au PSG. José Mourinho est sorti du silence.

Prêté l'été dernier par le Paris Saint-Germain à la Roma, Renato Sanches vit six mois cauchemardesques ou presque avec le club italien, au point même qu'une rumeur avait circulé sur l'appel à un sorcier par l'attaquant, ce que ce dernier avait vivement démenti. Mais plusieurs journalistes ont expliqué ces derniers temps que le club de Serie A aurait décidé de stopper l'expérience dès ce mercato de janvier. Du côté du PSG, on n'a nullement l'intention de faire revenir aussi vite l'ancien Lillois et la situation semblait complexe.

Ce vendredi, à la veille d'un très attendu Juventus-Roma, José Mourinho a évoqué le cas Renato Sanches et a démenti qu'une décision aussi brutale soit dans les tuyaux du côté de la capitale italienne. « Je n'ai aucune information sur le départ de Renato en janvier. Il vit une situation compliquée, ce n'est pas facile, mais je n'ai aucune information sur la fin de l'accord de prêt », a expliqué le Special One, démentant une décision déjà officielle de la Roma.

🟡🔴🇵🇹 José Mourinho on Renato Sanches to return to PSG in January: “I don’t have any info about Renato set to leave in January”.



“He’s experiencing a complicated situation, it’s not easy — but I have zero info on loan deal to be interrupted”. pic.twitter.com/vzGGuC5nZP