Milan agace Maignan, Chelsea passe à l'action

Par Hadrien Rivayrand

Comme à chaque période de mercato, des mouvements surprises devraient avoir lieu. A Milan, on a quelques raisons d'avoir peur pour Mike Maignan.

Après une saison presque parfaite en Serie A, auréolée d'un titre de champion, l'AC Milan a eu beaucoup plus de mal à faire illusion lors de cet exercice 2022-2023. Si la campagne en Ligue des champions a été plutôt bonne, celle en championnat laisse à désirer, tout comme en coupe. Les Lombards ont sauvé les meubles pour se qualifier pour la prochaine C1. Reste à connaitre quelles seront les ambitions du club lors de ce mercato. Car un flou s'est installé depuis le départ surprise de Paolo Maldini, très apprécié par les joueurs du Milan, dont Mike Maignan. Le gardien international français n'a pas manqué de faire part de sa surprise. Et depuis, des rumeurs de départ le concernent.

Maignan, stop ou encore ?

Mike Maignan a encore un contrat à Milan courant jusqu'en 2026. En Lombardie, l'ancien du LOSC se sent bien et évolue à un très bon niveau. Mais le départ de Maldini, directeur technique qui l'avait convaincu de signer à l'AC Milan, pourrait tout changer. Surtout que Chelsea se cherche un gardien et est apparemment très chaud à l'idée de le recruter. Selon les informations de L'Equipe, les Blues envisagent sérieusement de passer à l'action pour s'offrir Maignan, alors que Kepa et Edouard Mendy ne seront pas retenus. Le média rajoute qu'un premier contact a été établi entre Chelsea et Milan, mais que les Lombards ne sont pas vendeurs. « Il n'est pas sur le mercato, c'est aussi simple que ça », a d'ailleurs précisé une source proche du club italien. Mais la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain sur le marché des transferts et Chelsea l'a prouvé récemment en faisant des petites folies. Il se dit que le club londonien pourrait continuer en si bon chemin, surtout que les Blues ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine et ont donc besoin de renforts importants. Maignan est évalué à plus de 35 millions et même s'il se sent bien à Milan, le départ de Maldini l'affecte beaucoup. Au club de trouver les bons mots pour le rassurer, sous peine de le voir filer plus tôt que prévu.