Ita ‍: Maignan venge Maldini, vent de panique à Milan ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

L’AC Milan risque de payer au prix fort le limogeage de la légende Paolo Maldini, plusieurs cadres dont Mike Maignan ou encore Rafael Leao ayant exprimé leur mécontentement à la suite de ce départ.

Les supporters de l’AC Milan tremblent en ce début de mercato estival. En effet, les évictions de Paolo Maldini, en charge du sportif ces dernières années et de son bras droit Ricky Massara ont fait l’effet d’une bombe dans le vestiaire du club lombard. Les propriétaires américains de l’AC Milan ne s’attendaient sans doute pas à une telle réaction après les départs de Maldini et de Massara puisque les cadres du club milanais ont fait part de leur mécontentement et s’interrogent quant à leur avenir.

Mike Maignan en story Instagram. 🧐



Le départ de Paolo Maldini n’a pas dû plaire à certains joueurs… pic.twitter.com/zLnHTxcLBX — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 6, 2023

Mardi, la Repubblica expliquait que Mike Maignan et Théo Hernandez faisaient partie des joueurs qui n’étaient plus vraiment certains de vouloir continuer leur carrière à l’AC Milan après ces deux départs au sein de la direction. Un sentiment de malaise partagé par la star de l’équipe Rafael Leao. Un conseil pour les supporters milanais, ce n’est pas sur Instagram qu’il faut chercher des indices rassurants. Bien au contraire. Sur son compte officiel, le gardien Mike Maignan a posté un message très inquiétant au sujet de son avenir à l’AC Milan en publiant le message

Maignan, Leao et Hernandez s'interrogent sur leur avenir

« Toujours Milan » avec un point d’interrogation à la place du point sur le i et un emoji mystérieux. Rafael Leao lui aussi a usé de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour faire passer le message de son mécontentement et de son mal-être. L’attaquant portugais a publié un emoji interrogatif puis une photo sur laquelle il passe son index devant sa bouche, comme s’il ne valait mieux pas qu’il dise le fond de sa pensée. Avec le limogeage de Paolo Maldini, l’état-major de l’AC Milan s’est mis tous ses meilleurs joueurs à dos. Ce qui pourrait provoquer un chamboulement pas vraiment prévu il y a encore quelques jours durant ce mercato estival.