Milan AC ‍: Olivier Giroud éjecté avant l'Euro ‍?

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Les semaines à venir vont être consacrées aux prolongations de contrat de Mike Maignan et d’Olivier Giroud pour l’AC Milan. Des décisions différentes pourraient être prises pour les internationaux français.

Depuis plusieurs mois, Olivier Giroud et Mike Maignan sont indiscutablement deux hommes forts de l’AC Milan. Il est donc logique que la presse italienne regarde avec attention l’évolution des négociations entre le club lombard et les deux internationaux français. La situation de Mike Maignan est à surveiller de près car le gardien formé au PSG est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais le club italien souhaite absolument le prolonger afin de le sécuriser sur le long terme. Une revalorisation salariale est indispensable si l’AC Milan veut conserver celui qui est actuellement considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.

Maignan priorité du PSG, le Qatar ne lâche rien https://t.co/Imc3G9Ckg2 — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2023

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan perçoit actuellement 3,2 millions d’euros par an au Milan AC. Le club réfléchit à un salary-cap compris entre 5 et 6 millions d’euros par an pour ses joueurs les mieux payés et c’est d’ailleurs sur cette base que le club a négocié la prolongation de Rafael Leao. La volonté de Maignan et de l’AC Milan est de poursuivre la collaboration et tout est maintenant une histoire de gros sous afin de savoir si le gardien des Bleus prolongera à l’AC Milan. La volonté du club de le conserver est en tout cas très clair, ce qui n’est pas le cas dans le dossier Olivier Giroud.

L'AC Milan indécis sur le cas Olivier Giroud

Au contraire de son coéquipier français, l’ancien attaquant de Chelsea n’a plus que six mois de contrat au sein du club lombard. En effet, son bail court jusqu’en juin 2024 et pour l’instant, l’incertitude est totale quant à l’avenir d’Olivier Giroud. Dans ce dossier, l’AC Milan joue la montre et ne souhaite pas se précipiter en raison de l’âge avancé de l’attaquant des Bleus, qui a fêté ses 37 ans fin septembre. L’AC Milan a d’ores et déjà prévenu son avant-centre titulaire qu’il ne prendra aucune décision avant le printemps prochain au sujet d’une éventuelle prolongation… quitte à prendre le risque de voir Giroud se mettre d’accord avec un autre club dès le mois de janvier. Les clubs américains de MLS sont à l’affût et rêvent de s’offrir un buteur aussi chevronné et très réputé grâce à ses passages réussis en Premier League. La gestion des prolongations de ses deux stars françaises est bien différente pour l’AC Milan, qui devra faire les bons choix dans les mois à venir au risque de les voir partir et de s’affaiblir sportivement.