Mike Maignan n'est pas en danger à Milan

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Désormais gardien titulaire de l'équipe de France, Mike Maignan traverse une période plus compliquée avec l'AC Milan. Mais Magic Mike n'est pas en danger.

Il y a encore quelques mois, le gardien de but international tricolore marchait sur l'eau avec les Bleus et avec son club. On se souvient même que les supporters milanais avaient profité de la venue du PSG à San Siro pour rendre hommage à Mike Maignan afin d'humilier un peu plus Gianluigi Donnarumma. Mais ces dernières semaines, l'ancien joueur du LOSC a fait quelques erreurs qui lui valent ses premières critiques de la part des supporters des Rossoneri. Il est vrai que le portier de 28 ans n'est plus la muraille infranchissable connue la saison passée, et que même sur penalty, son exercice préféré, il reste sur un 0 sur 10, dont deux jeudi dernier face à Benjamin Bourigeaud lors de la défaite milanaise à Rennes. Mais même s'il n'enchaîne plus les clean sheets, Mike Maignan sait qu'il bénéficie de la confiance absolue de ses dirigeants.

Maignan et Milan, ça fonctionne bien

LE CARDIO, LA MENTALE, LE BOULOT ❤️🖤 pic.twitter.com/Hte4hpJOsN — Magic Mike Maignan (@mmseize) February 12, 2024

A quelques heures du match entre l'AC Milan et l'Atalanta (20h45 sur Bein), l'entraîneur du club lombard a redit tout le bien qu'il pensait du gardien de but de l'équipe de France. « Mike reste l'un des meilleurs au monde. C'est un professionnel incroyable, il est obsédé par l'idée de devenir le meilleur gardien au monde. Il réussit toujours à s'améliorer dans toutes les situations. Il n'y a aucun problème avec lui », a prévenu Stefano Piolo au moment où les critiques se sont intensifiées autour de Mike Maignan. « Il reste un des meilleurs, mais il n’est plus en état de grâce », résume, dans L’Equipe, Luigi Turci, ancien entraîneur des gardiens de but de l’AC Milan. Au gardien de but formé au PSG de faire taire tout le monde et d'arriver au sommet avec l'équipe de France pour l'Euro 2024.