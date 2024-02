EL ‍: Rennes, une très belle victoire mais pour du beurre

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Rennes a tout donner et a réussi à s’imposer 3-2 face au Milan AC, mais c’est insuffisant pour aller chercher la qualification après la défaite 3-0 du match aller. C’est fini pour le Stade Rennais en Europe.

Dans ce derby entre « Rouge et Noir », le Stade Rennais a tout donné pour essayer d’enflammer les débats et rattraper le lourd retard du match aller, avec une défaite 3-0 dans la musette. Cela partait bien avec une agressivité et un but de Bourigeaud d’une frappe dont il a le secret du pied droit (1-0, 11e). Le Roazhon Park y croyait, mais pas pour longtemps, puisque sur un service en mode caviar de Théo Hernandez, Jovic égalisait de la tête face à des Bretons qui se découvraient énormément (1-1, 22e). Maignan réalisait bien une parade décisive devant Kalimuendo pour préserver le nul à la pause, mais les Milanais, bousculés, restaient en maitrise.

L’exploit était toujours possible, surtout après le pénalty obtenu par Terrier et transformé par Bourigeaud (2-1, 54e). Mais Milan, impitoyable, revenait immédiatement au score après une mésentente défensive dont Leao profitait (2-2, 58e). L’espoir revenait encore une fois avec un nouveau pénalty de Bourigeaud pour une faute de main (3-2, 68e), mais les Rennais avaient beaucoup donné et ne pouvaient pas aller chercher le but de l’espoir en fin de rencontre. Ils se contentaient de cette victoire de prestige, qui donnait surtout des regrets par rapport au match aller nettement perdu. La fin de l’aventure européenne pour le club breton.