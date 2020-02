Mercato : La Juve brise le silence sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Les bruits faisant état d’un possible départ de Cristiano Ronaldo se font de plus en plus entendre alors que la Juventus est moins à l’aise sur le terrain. Le club a réagi.

A l’approche du match face à l’OL, la Juventus n’est pas dans sa meilleure forme. Les résultats sont en dents de scie, et ils seraient bien moins bons sans la grande forme de Cristiano Ronaldo. L’ailier portugais empile les buts et évite à la Vieille Dame de trop trébucher. Résultat, les indiscrétions se font de plus en plus nombreuses sur l’agacement du quintuple Ballon d’Or devant l’incapacité de la Juventus à présenter une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Même si rien ne dit que la formation de Turin ne parviendra pas à ses fins cette saison, les rumeurs font état d’un possible départ de Cristiano Ronaldo en fin de saison, et même un retour au Real Madrid est murmuré. C’en est trop pour Fabio Paratici, qui a tenu à se confier à la Rai à ce sujet.

« Nous sommes à un moment de la saison pour lequel nous avons travaillé, c’est pour jouer ce type de match : nous sommes dans les deux coupes, nous sommes premiers en championnat. Les portes sont toutes ouvertes, nous espérons arriver au bout. Si CR7 restera à la Juventus ? Il n'y a aucun doute. A la Juventus, nous avons toujours réussi à changer de cycle tout en continuant à être performant et compétitif. Cela fait 10 ans que cela dure, cela ne va pas changer », a prévenu le directeur général de la Juventus, dans un message destiné à rassurer les tifosis, les sponsors mais aussi Cristiano Ronaldo directement.