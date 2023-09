Marcus Thuram déchainé, il met Milan à ses pieds

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Pour son premier derby de Milan avec l'Inter, Marcus Thuram ne s'est pas raté. L'attaquant français a inscrit un superbe but et a eu une grande influence dans le succès 5-1 des siens. Presse, supporters et entraîneur, tout le monde est séduit par Thuram en Italie.

Romelu Lukaku est déjà oublié par les supporters nerazzuri. L'attaquant belge a été remplacé avec succès par l'Inter cet été grâce à Marcus Thuram. Le jeune français a prouvé sa valeur dans le premier grand test de son équipe cette saison, le derby contre le Milan AC ce samedi. Il a eu une grande importance dans la large victoire 5-1 de sa formation. Il a réalisé une percée décisive sur le premier but avant de nettoyer la lucarne de Maignan sur le second but. Une frappe enroulée magnifique qui a provoqué la joie extérieure d'un Simone Inzaghi plus calme d'habitude. L'entraîneur de l'Inter apprécie clairement l'apport de Thuram dans son équipe.

Physique et technique, Thuram enterre Lukaku

« C’est un grand but évidemment et je suis très heureux pour lui. On est très heureux de l’avoir dans notre équipe. Le voir avec l’enthousiasme qu’il a, c’est toujours un plaisir. (Sur sa rapide adaptation avec Lautaro Martinez) C’est grâce aux qualités qu’à Marcus, ça matche parfaitement et c’est normal. Cela doit être la même chose pour la suite », a t-il déclaré au micro de BeIN Sports après le match. Tuttomercato rejoignait son analyse en pointant ses qualités physiques monstrueuses dans ses notes du match. Deuxième intériste le mieux noté derrière Mkhitaryan avec 7,5, il a fait « ressentir à Kjaer les années qui les séparent » alors que « Thiaw a sombré sous sa puissance excessive ».

Enfin, Marcus Thuram a su séduire le public milanais. Il a reçu une standing ovation des tribunes de Giuseppe-Meazza et sur les réseaux sociaux les commentaires ont été dithyrambiques. « Je le répète. Thuram, dévastateur ! », « Merci à Lukaku. On a un perforateur désormais », « Il ne fait jamais d’erreurs, il fait toujours le bon geste », pouvait-on lire. A l'Inter Milan, plus personne ne semble désormais douter du transfert de « Super Thuram », comme l'a qualifié la Gazzetta dello Sport ce soir.