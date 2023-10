Le cirque de Rudi Garcia énerve Naples

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Ce week-end en Serie A, Naples affronte l'Hellas Vérone. Pas le droit à l'erreur pour l'entraineur du club, Rudi Garcia.

Champion d'Italie, Naples connait un début de saison assez chaotique sous les ordres de Rudi Garcia. L'ancien entraineur de l'OL ou encore de l'OM a plus que jamais la pression sur ses épaules, alors qu'Aurelio De Laurentiis lui aurait mis un ultimatum. La rencontre face à Vérone dans les prochaines heures est d'une importance capitale, alors que Naples est déjà distancé dans la course au titre. En conférence de presse, Rudi Garcia n'est pas apparu paniqué et a même avoué qu'il était calme et serein. Pour Massimo Brambati, cela veut donc dire tout l'inverse...

Rudi Garcia commence à agacer

Invité sur TMW Radio, l'ancien footballeur italien s'est en effet lâché sur Rudi Garcia et ses déclarations envers les journalistes. « Quand quelqu'un dit qu'il est calme et serein, ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire de le souligner. Il ne l'est pas du tout. Je n'ai pas non plus aimé le fait qu'il ait remercié les journalistes après les avoir attaqués. Les journalistes font partie d'un autre monde, qui n'est pas comparable aux joueurs, au staff. Il peut dire qu'il n'attend rien des journalistes, c'est vrai qu'ils font des critiques importantes d'un point de vue technique. Mais je n'ai pas du tout aimé Garcia, il m'a fait comprendre quelque chose. C’est un coach qui s’épanouit dans les situations qui ne tiennent pas. Ce sont des châteaux de cartes qui s'effondrent ensuite. Et même le président ne semble pas l’avoir pleinement soutenu. (...) Nous devons faire un examen de conscience, d'un point de vue technique de Garcia. Il a repris une équipe championne d'Italie et le départ de Kim ne justifie pas à lui seul ce qui s'est passé », a notamment indiqué Massimo Brambati, qui voudrait revoir un semblant du Naples de la saison dernière très rapidement. A Rudi Garcia et ses hommes de jouer malgré le contexte difficile.