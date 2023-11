La touchante réaction de Canal+ après le décès d'Alessandra Bianchi

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

On a appris ce mercredi la mort d'Alessandra Bianchi, qui a été l'une des journalistes vedettes de L'Equipe du Dimanche. Canal+ a réagi à cette douloureuse annonce.

C'est via les réseaux sociaux que la chaîne cryptée a fait savoir sa peine après avoir été informé de la disparition de la journaliste de 59 ans, spécialiste du football italien et supportrice acharnée de l'AS Rome. « Toute l’équipe de CANAL+ est bouleversée d’apprendre le décès de son ancienne collègue, et amie, Alessandra Bianchi. Alessandra a été, pour nos abonnés, la voix du football italien dans L’Equipe du Dimanche. Sa passion pour le football, ses analyses, sa voix et son sourire resteront gravés en nous à jamais. Nous nous joignons à sa famille et à ses proches dans leur peine », indique Canal+.