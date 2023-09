La Juve fonce en L1 pour remplacer Pogba

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Dans l’attente des résultats de la contre-analyse pour Paul Pogba, la Juventus Turin se prépare à rompre le contrat de son milieu testé positif à la testostérone. La Vieille Dame étudie principalement le marché de la Ligue 1 pour trouver le successeur du Français.

Certains diront que la Juventus Turin se réjouirait d’une séparation avec Paul Pogba. Il est vrai que le Français, revenu libre à l’été 2022, n’a jamais répondu aux attentes à cause de ses blessures et de son affaire extra-sportive. Et voilà qu’un nouvel épisode vient gâcher sa deuxième aventure dans le Piémont. Après le match contre l’Udinese (3-0) le 20 août dernier, le milieu de terrain avait été testé positif à la testostérone.

Repubblica : Le salaire de Paul #Pogba a été provisoirement suspendu après son test positif à la testostérone. Il va désormais toucher le minimum syndical, soit 2180 euros par mois 🗞️ pic.twitter.com/GfEK9fVr2S — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 13, 2023

Les résultats de la contre-analyse sont attendus dans les prochains jours. Mais le verdict ne devrait pas changer si l’on en croit le principal intéressé, qui dénonce des compléments alimentaires consommés cet été. Quoi qu’il en soit, Paul Pogba s’expose à une longue suspension qui donnerait la possibilité à la Juventus Turin de rompre son contrat. Et ainsi d’économiser un salaire encombrant estimé à huit millions d’euros par an, plus deux millions d’euros en bonus.

Un nouveau Thuram à la Juve ?

Une belle marge qui permettrait aux Bianconeri de recruter son successeur. D’ailleurs, la presse italienne affirme que la Vieille Dame cherche déjà un remplaçant, notamment sur le marché de la Ligue 1. On apprend via Tuttosport que la Juventus Turin s’intéresse au Niçois Khéphren Thuram, longtemps annoncé sur le départ cet été, et dont le père Lilian a porté le maillot turinois.

L’international tricolore se retrouve en concurrence avec Habib Diarra que Strasbourg a retenu pendant le récent mercato, quitte à refuser les 25 millions d’euros (bonus compris) proposés par Wolverhampton. A noter que la Juventus Turin a également coché les noms du Français Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et de l’international serbe Lazar Samardzic (Udinese).