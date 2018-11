Juventus : Cristiano Ronaldo ne va leur laisser aucun espoir

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Nouveau retraité du football mondial, Andrea Pirlo a connu plusieurs clubs dans sa carrière, mais il demeure un personnage marquant de la Juventus Turin, quand la Vieille Dame s’est remise à régner sur la Botte. Reçu à la cérémonie du Golden Foot 2018, l’ancien milieu de terrain, grand spécialiste des coup-francs, a été invité à commenter l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Et bien évidemment, Pirlo a été interrogé sur une éventuelle concurrence pour CR7 dans le domaine des coups de pied arrêtés, alors que Miralem Pjanic et Paolo Dybala se défendent également dans cet exercice. Sans surprise, il n’y a pas de discussion possible à ce sujet quand le Portugais a pris sa décision.

« Si mes anciens amis m'ont dit quelque chose à propos de Cristiano Ronaldo ? Ils me parlent d'un professionnel sérieux et d'une personne modeste - c'est ce que m'ont dit ses entraîneurs, comme Ancelotti. Je ne suis pas du tout surpris, les résultats les montrent sur le terrain. Ronaldo, Pjanic ou Dybala ? Ils ont un grand choix maintenant, parce que les trois sont de très bons tireurs, mais maintenant, pour Pjanic et Dybala ce sera un peu plus difficile, car la priorité va peut-être à Ronaldo. S'il le veut, il le prend. Ces joueurs n'ont pas besoin de conseils de ma part », a expliqué Andrea Pirlo, qui sait que Cristiano Ronaldo, après un trou d’air dans ce domaine, a retrouvé ses sensations avec notamment son coup-franc exceptionnel face à l’Espagne en Coupe du monde.