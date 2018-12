Juve : Cristiano Ronaldo en Père Noël, c’est la classe

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Alors que beaucoup critiquent les énormes revenus dans le monde du football, de nombreux joueurs n’hésitent pas à en faire profiter.

En équipe de France par exemple, on a notamment appris que Kylian Mbappé et Blaise Matuidi avaient versé leur prime de Coupe du monde à des associations. Un geste classe, au moins autant que l’initiative de Cristiano Ronaldo ce lundi 24 décembre. A la veille de Noël, l’attaquant de la Juventus s’est rendu dans un hôpital de Turin, et ce n’était pas pour s’occuper de lui.

Non, le quintuple Ballon d’Or a souhaité passer quelques heures avec des enfants malades. Et l’ancien joueur du Real Madrid, venu avec sa compagne Georgina Rodriguez, n’est pas arrivé les mains vides. Le Bianconero a en effet distribué des cadeaux à ses jeunes fans forcément ravis, tout comme le personnel de l’hôpital. Pro-Cristiano Ronaldo ou pas, ce beau geste ne peut que faire l'unanimité.