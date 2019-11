Juve : Cristiano Ronaldo a mis les Bianconeri à la diète

Dans : Serie A.

Réputé pour son professionnalisme, Cristiano Ronaldo a impressionné ses coéquipiers à la Juventus Turin. A tel point que ces derniers ont décidé de l’imiter.

Pour beaucoup de joueurs passés par la Vieille Dame, la Juventus Turin n’est pas un club comme les autres. Si la plupart des cadors imposent une certaine rigueur au quotidien, le niveau d’exigence semble monter d’un cran chez le champion d’Italie. Et pourtant, les habitudes de Cristiano Ronaldo impressionnent quand même les Bianconeri ! On le sait, l’attaquant portugais est souvent comparé à une machine de travail. Sans parler de son alimentation irréprochable pour un joueur de haut niveau. A l’âge de 34 ans, le quintuple Ballon d’Or possède donc un physique à rendre jaloux ses coéquipiers.

La preuve avec le témoignage de l’ailier brésilien Douglas Costa, contraint de changer son menu pour ne pas paraître ridicule à côté de CR7 dans le vestiaire. « Je mange bien, maintenant mieux qu'avant. J'ai 29 ans et cela se ressent. Cristiano est impressionnant, on le voit parfois sans son maillot. Il donne envie à tout le monde d'être plus affûté, il est tellement en forme, cela donne envie d'être comme lui, a confié l’ancien joueur du Bayern Munich dans un entretien accordé à Esporte Interativo. Depuis qu'il est arrivé, notre pourcentage de masse grasse a baissé, il nous a beaucoup apporté en dehors du terrain. » Cristiano Ronaldo, buteur et nouveau diététicien de la Juventus Turin…