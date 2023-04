Jesé et ses ex, un nouveau feuilleton commence

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Parti relancer sa carrière en Italie cet hiver, Jesé Rodriguez fait davantage parler en dehors des terrains. L’attaquant de la Sampdoria reste un habitué de la rubrique people à cause de ses histoires avec ses ex. Cette semaine, l’une d’entre elles s’est encore distinguée sur les réseaux sociaux.

Les supporters du Paris Saint-Germain se souviennent forcément de Jesé Rodriguez, cet énorme flop qui n’a jamais justifié les 25 millions d’euros dépensés pour son transfert en 2016, et ce malgré les changements d’entraîneur. Rappelons qu’à l’époque, on parlait d’un jeune talent très prometteur et destiné à remporter un jour le Ballon d’Or… Quelques années plus tard, force est de constater que le problème ne venait pas de l’environnement parisien.

Depuis son départ définitif en décembre 2020, via une rupture de contrat à l’amiable, l’Espagnol n’a jamais vraiment relancé sa carrière. Pas même après son départ à la Sampdoria cet hiver. En réalité, Jesé Rodriguez, comme c’est le cas depuis de nombreuses années, fait davantage parler pour des raisons extra-sportives. Un peu à l’image de Mauro Icardi avec Wanda Nara, l’ancien talent du Real Madrid a longtemps fait le bonheur de la presse people à cause de sa relation compliquée avec Aurah Ruiz, qui l’avait notamment accusé de la tromper et d’être un mauvais père.

Jesé encore taclé par une ex

Cette fois, tout va bien avec sa compagne actuelle. La nouvelle embrouille concerne plutôt son ex Melody Santana. La mère de deux de ses enfants a en effet utilisé le réseau social Instagram pour tacler le natif de Las Palmas. « Evidemment nous ne sommes pas les mêmes, tu es une honte pour moi et je suis une réussite pour toi », a écrit la jeune femme en espagnol. Connaissant le personnage, une réponse de Jesé Rodriguez, ou d’Aurah Ruiz, n’est pas à exclure histoire d’alimenter ce nouveau feuilleton.