Ita ‍: Rudi Garcia viré ce week-end par Naples ‍?

Par Corentin Facy

Quatrième de Série A, Naples a pris du retard dans la course au titre et Rudi Garcia est toujours en grand danger.

La succession de Luciano Spalletti ne se passe pas vraiment comme prévue pour le Napoli, dont le président Aurelio De Laurentiis a misé sur Rudi Garcia pour prendre les commandes de l’équipe. Depuis plusieurs semaines, l’ex-entraîneur de l’OM et de l’OM est annoncé « sur la sellette » par la presse italienne. Quelques séries de résultats positifs ont donné un peu de temps à Rudi Garcia mais ce week-end sera charnière pour le technicien français. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport annonce dans son édition du jour que Rudi Garcia est de nouveau en grand danger après la contre-performance face à l’Union Berlin à domicile en Ligue des Champions mercredi soir (1-1).

Aurelio De Laurentiis a de gros doutes sur la capacité de Rudi Garcia à mener le Napoli vers ses objectifs. C’est ainsi qu’en cas de contre-performance face à Empoli ce week-end, l’ancien coach du LOSC pourrait être remercié. Une nouvelle épée Damoclès se retrouve donc suspendue au-dessus de la tête de l’entraîneur tricolore, dont l’avenir se retrouve menacé. L’aventure napolitaine est décidément difficile à vivre pour Rudi Garcia, qui espère de son côté s’inscrire dans la durée au Napoli après son aventure saoudienne.