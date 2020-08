Ita : Maurizio Sarri viré dès ce samedi ?

Dans : Serie A.

L'avenir de Maurizio Sarri sur le banc de la Juventus semble très menacé et cela pourrait même aller très vite.

Vendredi soir, dans la foulée de l’élimination de la Juventus par l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions, Maurizio Sarri s’était offusqué d’une question de la presse italienne concernant sa situation personnelle à Turin. De même, Andrea Agnelli avait renvoyé à plus tard une possible décision pour son entraîneur, ce dernier étant vite tombé de son piédestal une semaine seulement après avoir fêté le titre de champion d’Italie avec ses joueurs. Mais les choses devraient subitement s’accélérer si l’on en croit Sky Italia et SportItalia. En effet, une réunion de crise serait actuellement en cours dans la capitale du Piémont, et le limogeage de Maurizio Sarri ne semble plus faire aucun doute. Le dossier de son remplaçant aurait même évolué dans la nuit de vendredi à samedi.

Conscient que la situation actuelle ne pouvait pas durer, le propriétaire de la Juventus a contacté Mauricio Pochettino quelques heures après la fin du match contre l’OL afin de lui proposer la place d’entraîneur des Bianconeri à la place de Maurizio Sarri. On ne sait pas si l’entraîneur argentin, limogé l'hiver dernier par Tottenham, a donné son accord ou pas à Andrea Agnelli, mais si ce n’était pas le cas, alors la Juve aurait déjà un autre nom en tête. Il s’agit de Simone Inzaghi, qui vient de réussir une superbe saison aux commandes de la Lazio. Seul problème, le club romain n’est pas disposé à céder son entraîneur alors que ce dernier n’a plus qu’un an de contrat. Quoi qu’il en soit, les jours et même les heures de Sarri à la Juventus semblent désormais être comptés.