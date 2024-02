Ita ‍: Le meilleur latéral du monde accessible, le PSG prévenu

Dans : Serie A.

Depuis le début de l'année 2024, Théo Hernandez est irrésistible au Milan AC. En Italie, les médias n'hésitent pas à le qualifier de meilleur latéral au monde à l'heure actuelle. Un grand avenir l'attend au Milan s'il décide de prolonger son contrat l'été prochain.

On peut jouer défenseur mais être l'un des hommes les plus dangereux de Serie A sur le plan offensif. C'est le cas de Théo Hernandez, en feu depuis le début d'année 2024. Il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 9 matchs. Il a notamment offert un but à Leao jeudi soir contre Rennes. Avec 4 buts et 7 passes décisives en 30 matchs cette saison, il possède les meilleures statistiques offensives pour un défenseur en Serie A. Il est même une référence en la matière en Europe avec 29 buts et 35 passes décisives sur les 5 dernières saisons (197 matchs). Personne n'a fait mieux dans les 5 grands championnats, même pas Achraf Hakimi.

Theo Hernandez attend juin pour négocier avec Milan

Mais, Théo Hernandez n'est pas en reste sur le plan défensif. En effet, il est très efficace dans le repli défensif avec 55% de duels gagnés dont 68% dans le domaine aérien. Il ne commet que 1,2 faute par match en moyenne en Serie A. Une constance dans la performance qui fait dire aux médias italiens que Théo Hernandez est actuellement le meilleur latéral au monde. C'est notamment le cas de Calciomercato. Ainsi, on promet un bel avenir à Hernandez du côté de Milan. Encore faut-il qu'il prolonge son contrat, lequel expire en 2026.

Rien n'avance dans ce dossier mais Calciomercato explique pourquoi. Le latéral français attend la fin de saison et juin pour négocier avec son club. Cela donne le temps au PSG de convaincre Théo Hernandez de signer dans la capitale française et de venir rejoindre son frère Lucas. La tâche ne s'annonce pas facile car Théo Hernandez se sent bien chez les Rossoneri. « Tant sur le plan sportif que personnel, je me sens très à l'aise ici. Je suis totalement reconnaissant envers cette merveilleuse ville qui m'a accueilli dès le premier jour comme si c'était chez moi. Tout a été facile dès le premier instant. J'ai fondé une famille, je me sens aimé et je suis très heureux », a t-il confié à AS. Cependant, l'argent économisé sur le salaire de Mbappé pourrait vite changer la donne.