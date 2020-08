Ita : La Juventus officialise le départ de Blaise Matuidi

Dans : Serie A.

Dans un communiqué, la Juventus a officialisé le départ de Blaise Matuidi alors qu'il restait un an de contrat au milieu de terrain français. Ce dernier est désormais attendu à l'Inter Miami.

« Après trois ans et cinq titres remportés (trois Scudetti, une Coppa Italia et une Super Coupe d'Italie), Blaise Matuidi et la Juventus se disent au-revoir après la résiliation consensuelle du contrat du joueur. Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France en Russie, le milieu de terrain a un ADN de gagnant, qu'il avait démontré à plusieurs reprises avec le Paris Saint-Germain, l'équipe pour laquelle il a joué avant de s'installer à Turin à l'été 2017. Matuidi a disputé 98 matchs en Serie A et depuis son arrivée à la Juventus, et à l'exception de Paulo Dybala (134), aucun joueur n'a fait plus d'apparitions dans toutes les compétitions que lui, soit 133 fois pour les Bianconeri (...) Blaise est quelqu'un qui sera toujours dans nos cœurs et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Merci, Blaise! », indique la Juventus dans un communiqué. Le joueur français devrait rapidement officialiser sa signature avec le club de David Beckham à Miami.