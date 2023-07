Ita ‍: La Juve scelle officiellement l’avenir de Pogba

Dans : Serie A.

Ces dernières semaines, Paul Pogba s’est rendu en Arabie Saoudite, qui lui a soumis une offre énorme. Mais sauf grosse surprise, l’international français va rester à la Juventus Turin lors de ce mercato estival.

Malgré une saison quasiment blanche en raison des blessures, Paul Pogba a suscité un vif intérêt de l’Arabie Saoudite au cours des dernières semaines. Le milieu de terrain de la Juventus Turin a reçu une offre salariale conséquente des Saoudiens et l’ancien joueur de Manchester United a longuement réfléchi à la meilleure option pour la suite de sa carrière. Paul Pogba, qui rêve de disputer l’Euro 2024 avec l’Equipe de France même si la route semble très longue, a finalement pris la décision de rester à la Juventus Turin. Un choix confirmé ce mardi en conférence de presse par Cristiano Giuntoli, nouveau directeur du football de la Vieille Dame.

Pogba ne signera pas en Arabie Saoudite cet été

« Pogba revient d’une année très difficile mais il travaille beaucoup pour revenir avec nous à son meilleur niveau. Pour nous, c’est un joueur fondamental. C’est un footballeur sur lequel les plus jeunes peuvent prendre exemple, c’est un modèle pour nous » a détaillé le nouvel homme fort du sportif à la Juventus Turin, fermant officiellement la porte à un départ de Paul Pogba lors de ce mercato estival. Il n’y a plus qu’à souhaiter que La Pioche soit enfin épargnée par les blessures, ce qui n’est pas le cas en ce début de préparation estivale. Si tel est le cas et qu’il retrouve son meilleur niveau, alors la porte de l’Equipe de France pourrait s’ouvrir de nouveau pour lui. Mais il faudra faire vite car l’Euro 2024 approche à grands pas et à son poste, plusieurs joueurs commencent à s’imposer à l’instar de Rabiot ou encore de Camavinga.