Ita ‍: Guirassy gifle l'AC Milan pour la succession de Giroud

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2024, Olivier Giroud n’est pas certain de poursuivre l’aventure au sein du club lombard, qui lui cherche activement un successeur et qui a flashé sur Sehrou Guirassy.

Le cas Olivier Giroud est difficile à trancher pour l’AC Milan. L’international français est toujours un titulaire dans l’esprit de Stefano Pioli mais au vu de son âge, il est probable que le club lombard ne prolonge pas le contrat de l’ancien joueur de Chelsea, qui expire en juin prochain. La décision est difficile à prendre et une part de risque existe car rien ne garanti au Milan AC qu’il parviendra à trouver un attaquant aussi fiable que l’international tricolore. L’une des cibles privilégiées par l’état-major italien se nomme Sehrou Guirassy, qui réalise une saison époustouflante sous les couleurs de Stuttgart pour sa première année en Bundesliga. En l’espace de 14 matchs de Bundesliga, l’ancien attaquant d’Amiens et de Rennes a claqué 17 buts, des chiffres dingues qui en font logiquement un attaquant extrêmement convoité.

Sehrou Guirassy et ses agents ont bien l’intention de profiter de cette hype autour du Guinéen puisque le site Pianeta Milan dévoile que Guirassy réclame un salaire XXL au Milan AC pour signer à San Siro l’été prochain. L’entourage du joueur aurait d’ores et déjà prévenu le club lombard qu’il faudrait s’aligner sur un salaire estimé à 4 millions d’euros par an. Une requête directement rejetée par l’AC Milan, en pleine négociation pour la prolongation du contrat de Mike Maignan après avoir ficelé celle de Rafael Leao et qui n’a pas l’intention de mettre un tel salaire pour son futur attaquant. La piste Sehrou Guirassy risque de se refermer de manière définitive car parallèlement, le joueur attire des clubs anglais. Newcastle fait partie des clubs intéressés et les Magpies n’auront aucun mal à s’aligner sur les exigences du joueur. Autant dire que pour l’AC Milan, il va falloir rapidement trouver un plan B.