L'AC Milan ne vit pas forcément la saison souhaitée. Mais Olivier Giroud est souvent cité comme exemple chez les Lombards.

Les supporters milanais savent que leur équipe ne vit pas la saison escomptée. Le titre en Serie A parait inaccessible et il faudra se contenter de la Ligue Europa en 2024. L'inconstance des Lombards ne leur permet pas de pouvoir viser grand-chose, en atteste leur match nul sur la pelouse de la Salernitana 2 buts partout vendredi. Mais s'il y en a bien un qui satisfait tout le monde à Milan : Olivier Giroud. Le champion du monde 2018 est plus investi que jamais et compte bien encore apporter beaucoup à sa formation. Pour les équipes concurrentes de Milan, Giroud est l'une des clés des résultats lombards.

Giroud, un exemple pour toute l'Italie

Au sortir de la défaite de son équipe de l'Atalanta contre Bologne, Gian Piero Gasperini a notamment indiqué concernant l'ancien joueur de Chelsea : « Les équipes qui sont en haut du classement ont une capacité à jouer dans les airs, comme Milan avec Giroud, qui, quand les matchs ne s'ouvrent pas, parviennent à les résoudre de cette façon. À un moment donné, nous étions bons à mais maintenant nous sommes des perdants. Nous voulons renverser la situation ». Sauf énorme surprise, Olivier Giroud sera de la partie avec l'équipe de France lors du prochain Euro 2024 en Allemagne l'été prochain. A 37 ans, l'attaquant français a encore pas mal d'ambitions, que ce soit avec les Bleus ou l'AC Milan. Giroud veut d'ailleurs tout faire pour obtenir une prolongation de contrat avec le club italien. L'opération ne serait pas mal partie, même si les prochaines semaines seront décisives puisque ces derniers jours la possibilité de voir le karting rejoindre le championnat nord-américain est également évoquée dans la presse italienne.