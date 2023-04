Ita : Grosse frayeur pour Immobile, percuté par un tramway !

Ce dimanche matin, Ciro Immobile a été victime d'un violent accident de voiture dans les rues de Rome. L'attaquant de la Lazio a été percuté par un tramway alors qu'il se situait dans le véhicule. Heureusement, plus de peur que de mal pour lui, puisqu'il n'a que de légères blessures au bras. « Le tram a brûlé un feu rouge. Heureusement, je vais bien, j'ai juste un peu mal au bras », a t-il confié à la Gazzetta dello Sport. On a vraiment frôlé un drame puisque les filles du joueur de 33 ans étaient aussi dans l'habitacle. L'une d'elles a du passer par l'hôpital pour se voir poser une minerve. Sept autres personnes ont aussi été légèrement blessées dans cet accident.

Italy forward Ciro Immobile is live by a miracle after a shocking crash with a tram that, according to the player, didn’t respect traffic light.



Immobile and his kids are in good conditions and have all been transported to hospital pic.twitter.com/RxIUhExRgO