Ita : Cristiano Ronaldo sait où il veut finir sa carrière

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022, Cristiano Ronaldo a récemment été associé à Manchester United et au PSG.

Lassé par les mauvais résultats sportifs de la Juventus Turin, l’international portugais n’envisage plus son avenir à long terme en Série A. Très vite, Manchester United et le Paris Saint-Germain ont été cités comme des destinations possibles de l’ancien buteur du Real Madrid. Mais à en croire les informations obtenues par le journal portugais Record, Cristiano Ronaldo a un autre plan en tête. « CR7 » aimerait aller au bout de son contrat avec la Juventus Turin, qui expire dans un peu plus d’un an… avant de rentrer au pays. Et son objectif ultime est de finir sa carrière là où tout a commencé pour lui, à savoir au Sporting Portugal. En lice pour décrocher un premier titre de champion du Portugal depuis 2002, le Sporting Portugal est la destination idéale aux yeux de Cristiano Ronaldo, d’autant plus qu’il y serait entraîné par son ancien coéquipier en sélection, Ruben Amorin (36 ans).

En attendant un potentiel départ, Cristiano Ronaldo continue de forcer le respect dans le vestiaire de la Juventus Turin, comme Adrien Rabiot l’a fait savoir sur le site Billions Keys ce jour. « Depuis que je côtoie Cristiano, il fait preuve d’une très grande rigueur dans son travail au quotidien. On se répète souvent à son sujet, mais il n’y a pas de secret. (…) Ça ne s’apprend pas, c’est un état d’esprit, une question de volonté. C’est ça que je puise chez lui au quotidien, cette volonté de rester focus sur ses performances sportives. A son âge, il joue quasiment tous les matches, ce qui engrange de la fatigue, une véritable dépense énergétique et pourtant il répond toujours présent. Sa détermination à toute épreuve est exemplaire ». Un bel exemple que pourront, peut-être, bientôt suivre les joueurs du Sporting Portugal.