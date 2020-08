Ita : Cristiano Ronaldo fou de rage après Juventus-OL

Dans : Serie A.

Son doublé contre Lyon n'a pas été suffisant, Cristiano Ronaldo et la Juventus sont éliminés de la Ligue des champions et CR7 le vit très mal.

Aussi doué soit-il, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à qualifier la Juventus pour les quarts de finale de la Ligue des champions, la star portugaise du club turinois semblant trop seule pour réussir à renverser l’OL. Si CR7 a relativement fait bonne figure après la fin de la rencontre, le quotidien sportif Tuttosport affirme à sa Une que Cristiano Ronaldo est reparti fou de rage de l’Allianz Stadium, ne digérant pas cette élimination et la manière dont son équipe avait joué un match aussi important. Forcément, cette colère et cette désolation d’un joueur essentiel comme Ronaldo suscite quelques inquiétudes du côté de la Juventus où l’on sait que CR7 est clairement devenu un atout majeur, et même probablement le seul au sein de l’effectif d’un Maurizio Sarri de plus en plus menacé.

Revenant sur l’état moral de Cristiano Ronaldo, Fabio Riva, journaliste du média sportif turinois, est inquiet. « Colère, incrédulité, frustration. Non, il n'arrive pas à y croire, Cristiano Ronaldo. Celui qui a remporté cinq fois la Ligue des champions au cours de sa carrière, et celui qui rêvait d’avoir l'honneur d'aller en décrocher une sixième (avec la troisième équipe différente) chez lui, au Portugal, ne pourra même pas prendre participer au Final 8 de la compétition (...) Et - avec tout le respect que l’on doit à l’OL - non pas par un grand d’Europe, mais par une équipe de Lyon qui a terminé la Ligue1 à la septième place et qui a seulement disputé un match officiel lors ces derniers mois », explique le journaliste, qui explique que Cristiano Ronaldo a été sidéré de voir que ses coéquipiers ne semblaient pas aussi concernés que lui pour cette qualification, CR7 se sentant très seul au sein du vestiaire.