Ita ‍: Coup de théâtre, Igor Tudor prêt à refuser Naples ‍?

Igor Tudor est le grand favori pour succéder à Rudi Garcia sur le banc de Naples mais l’accord n’est pas encore scellé entre Aurelio de Laurentiis et l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

La défaite contre Empoli est celle de trop pour le président napolitain Aurelio de Laurentiis, lequel a pris la décision de se séparer de Rudi Garcia. Quelques mois seulement après son renvoi d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, le technicien français va donc prendre la porte à Naples. Pour le remplacer, l’option n°2 mène à Igor Tudor, sans club depuis sa démission à l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière. Le technicien croate vit en Italie et semble chaud pour reprendre en mains le champion d’Italie en titre. Lundi, sa nomination au Napoli ne semblait pas faire le moindre doute.

Igor Tudor aún NO ha dicho que sí. Aún NO hay acuerdo sobre los años de contrato.



El regreso de Walter Mazzarri al Nápoles es una posibilidad porque aceptaría firmar hasta junio.



Día clave. https://t.co/KFPITUQmg6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 14, 2023

Mais d’après les informations de Relevo, il ne faut pas brûler les étapes dans ce dossier et croire que Tudor est déjà l’entraîneur de Naples serait une erreur. En effet, le journaliste Matteo Moretto affirme qu’Igor Tudor n’a pas encore dit oui à Naples et que pour l’heure, il n’y avait pas le début d’un accord entre le technicien croate et le président du club Aurelio de Laurentiis. Les discussions sont pour l’instant au point mort à tel point que Naples envisage fortement de signer Walter Mazzarri en plan B sur un contrat de courte durée jusqu’en juin 2024. Relevo indique par ailleurs que la journée de mardi sera décisive à Naples dans la course au futur entraîneur et qu’à priori, l’identité du successeur de Rudi Garcia sera connue aujourd’hui. Reste maintenant à voir si comme pressenti, il s’agira d’Igor Tudor ou si finalement, l’ancien coach de l’OM déclinera la proposition napolitaine.