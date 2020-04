Ita : Balotelli live avec la star du X, Brescia stoppe la fête

Dans : Serie A.

Mario Balotelli avait décidé d'offrir un live assez piquant avec le célèbre acteur porno italien Rocco Siffredi. Mais son club a exigé que cette idée soit abandonnée.

Mario Balotelli trouve le temps long en cette période de confinement, et comme d’autres sportifs l’attaquant italien tente de s’occuper en animant ses différents réseaux sociaux. La dernière idée en date de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Nice était de faire un live Instagram avec Rocco Siffredi, le célèbre acteur italien, connu essentiellement pour ses performances dans des films pornographiques. Quelques jours après un live avec Thierry Henry, Mario Balotelli avait donc convié « l’étalon » transalpin samedi à 21 heures pour un échange dont on imagine qu’il aurait rapidement tourné autour de sujets à ne pas mettre entre toutes les oreilles, notamment celles des enfants.

Alors que l’attaquant de Brescia avait également convié le président de son club, ce dernier a indiqué à Mario Balotelli qu’il ne lui semblait pas opportun de parler, et il a conseillé à son joueur d’en faire de même et d’annuler ce live. Une demande que Mario Balotelli a visiblement acceptée puisque le compte Instagram de l'attaquant est resté silencieux. Plutôt amusé, le Corrierre dello Sport se demande ce que Brescia craignait pour demander à Super Mario de ne pas faire ce live avec Rocco Siffredi, rappelant au passage qu’en 2014 la star italienne du X avait confié que Mario Balotelli pourrait être un excellent acteur porno une fois que sa carrière serait terminée.