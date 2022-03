Ita : Adrien Rabiot viré, la Juventus craque !

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Titulaire contre la Juventus Turin lors du naufrage face à Villarreal mercredi soir (0-3), Adrien Rabiot a été dézingué par la presse italienne.

« Inutile » selon la Gazzetta dello Sport, qui l’a véritablement détruit après la défaite de la Juventus Turin contre Villarreal en Ligue des Champions mercredi soir, Adrien Rabiot n’est plus en odeur de sainteté chez les Bianconeri. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, titulaire aux yeux de Massimiliano Allegri dans les grosses affiches cette saison, pourrait vivre ses derniers moments à la Juventus Turin. Et pour cause, La Stampa annonce dans son édition du jour que la Vieille Dame veut « totalement changer » son milieu de terrain cet été. Hormis l’international italien Manuel Locatelli, aucun milieu de terrain ne sera retenu et c’est notamment le cas pour Adrien Rabiot et Arthur, lesquels seront poussés vers la sortie avec véhémence par les dirigeants de la Juventus Turin.

Rabiot poussé vers la sortie, la Juve rêve de Pogba

Trop irrégulier depuis son arrivée à la Juventus, Adrien Rabiot n’a jamais convaincu les supporters et pourrait donc prendre la porte l’été prochain. Pour le remplacer, trois joueurs sont ciblés par la Juventus Turin : Paul Pogba (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) et Renato Sanches (Lille). En ce qui concerne l’international français, son départ de Manchester United, où il est en fin de contrat, est quasiment acté. Pour le milieu de terrain du LOSC, il devrait également y avoir du changement mais selon la presse italienne, Renato Sanches est plus proche de s’engager en faveur de l’AC Milan. Quoi qu’il en soit, Adrien Rabiot va devoir sans doute trouver un point de chute. En plein cœur de la tempête, l’ancien joueur du PSG peut en revanche compter sur le soutien inattendu de son sélectionneur Didier Deschamps.

Deschamps a toujours confiance en Rabiot

En marge de l’annonce de la liste pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, Didier Deschamps, qui a convoqué Adrien Rabiot dans ses 23 joueurs, a défendu le milieu de terrain de la Juventus Turin. « Je ne peux pas juger ce qu'il peut faire avec nous et avec son club. Ce ne sont pas les mêmes joueurs et pas le même système. Il est polyvalent et on peut l'utiliser à différents postes. Il peut être intéressant dans la phase de finition mais tout dépend le poste où il est utilisé. Il a beaucoup progressé à la Juventus dans l'impact défensif où il était moins performant » a lancé Didier Deschamps, qui apprécie la patte gauche et le profil athlétique d’Adrien Rabiot et qui a donc fait le choix de le convoquer pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France au mois de mars. L’occasion pour Adrien Rabiot de se plonger dans une bulle positive, loin des critiques dont il fait l’objet à Turin…