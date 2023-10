Ibrahimovic à l'AC Milan, la folle rumeur

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan traverse une passe difficile depuis quelques semaines. Les fans lombards demandent des changements rapides pour redresser la barre.

A chaque début de saison, l'AC Milan affiche de très grandes ambitions. Surtout que lors du précédent exercice, les Lombards étaient allés jusqu'en demi-finales de la Ligue des champions. Pas de chance pour eux, ils sont tombés dans le groupe de la mort en Ligue des champions. Après trois journées disputées, les coéquipiers d'Olivier Giroud sont derniers de leur poule. En championnat, les résultats sont également décevants. Le récent match nul à Naples après avoir mené 2 buts à 0 a beaucoup frustré. D'abord les joueurs mais aussi les tifosi, qui demandent des changements rapides.

Zlatan Ibrahimovic, la solution pour l'AC Milan ?

Comme indiqué ces dernières heures par Le Dauphiné, les fans milanais commencent à s'interroger sur le cas Stefano Pioli. L'entraineur transalpin n'arrive plus forcément à trouver les bonnes solutions et quelques tensions ont été aperçues lors de la dernière sortie à Naples. Afin de changer les choses, quelques tifosi ne sont pas contre la possibilité de faire revenir... Zlatan Ibrahimovic. Mais pas en tant que joueur, le Suédois ayant pris sa retraite il y a peu. En revanche, un poste en tant que directeur sportif ou conseiller est plébiscité. Reste à savoir si les amoureux du club milanais seront écoutés par la direction lombarde. Le temps presse et le compte n'y est pas, alors qu'un match décisif en Ligue des champions attend bientôt l'AC Milan à San Siro face au PSG. Il serait aussi intéressant de savoir ce qu'en pense Zlatan, lui qui n'a jamais caché son intérêt pour occuper un jour un poste en tant que dirigeant.