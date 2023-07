Giroud aime trop Milan, l'Arabie saoudite prend une claque

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud a récemment rempiler pour une année de plus du côté de l'AC Milan. Le champion du monde 2018 en a encore sous le pied et compte bien le prouver.

L'AC Milan espère bien jouer les premiers rôles la saison prochaine en Serie A. Si le précédent exercice a vu des beaux exploits, notamment en Ligue des champions, la donne a été plus compliquée en Serie A. Les Lombards se sont fait peur et veulent rectifier le tir. Olivier Giroud fait toujours partie du projet de l'AC Milan. A 36 ans, l'ancien d'Arsenal veut mettre tous les ingrédients de son côté pour bien préparer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Et seul Milan avait ses faveurs. Car malgré sa récente prolongation de contrat, l'Arabie saoudite avait des vues sur l'attaquant tricolore. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé son agent ces dernières heures.

Giroud ne veut pas entendre parler de l'Arabie saoudite

Dans des propos rapportés par le Corriere della Sera, Michael Manuello a précisé que Giroud « avait été contacté par de nombreux intermédiaires, mais qu’il avait dit non » aux approches de l'Arabie saoudite. S'il n'est pas assuré d'avoir une place de titulaire à Milan, Giroud aura pas mal de temps de jeu. Le club lombard compte sur lui et sait ô combien il peut apporter à un collectif. Didier Deschamps espère que ses joueurs connaitront une année faste et seront lancés comme il faut pour tenter d'aller décrocher l'Euro 2024 en Allemagne. Nul doute que le sélectionneur est très attentif à ce qu'il se passe autour de Kylian Mbappé. Car l'Arabie saoudite semble décidée à mettre son grain de sel dans le dossier du crack de 24 ans. Une offre de salaire de 700 millions d'euros sur une saison lui aurait même été faite. Cependant, la préférence de Mbappé reste le Real Madrid. Mais les Merengue ne semblent pas vraiment pressés de bouger, le temps jouant en leur faveur.