Affaire Benzema, Olivier Giroud brise le silence

L'équipe de France est allée pour la deuxième fois en quatre ans, en finale de la Coupe du monde. Si au Qatar les Bleus ont perdu, ils ont pu compter sur un Olivier Giroud en grande forme qui a profité de l'absence sur blessure de Karim Benzema pour être titulaire. L'attaquant a rebondi sur la polémique autour de KB9.

Blessé avant de participer à la Coupe du monde 2022, Karim Benzema a fait le voyage au Qatar avant de faire machine arrière. Considéré comme forfait par le staff des Bleus, le Ballon d'or 2022 a été contraint de quitter ses partenaires avant même le début de l'épopée française. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit, puisqu'après quelques jours de vacances, le joueur du Real Madrid a repris l'entrainement avec le son club, et a enchainé les séances le plus normalement du monde. Son clan a alors allumé le staff tricolore, laissant clairement entendre que cette blessure n'aurait pas du le priver du Mondial, tout juste du premier tour.

Mais entre ce débat et le fait que le groupe était annoncé comme soulagé par le départ d'un joueur pas forcément apprécié, les remous ont été nombreux en fin d'année 2022. Dans ces discussions, l'attitude d'Olivier Giroud était forcément surveillée de près, lui qui a été titulaire lors du Mondial 2018 quand Benzema était blacklisté, et qui s'apprêtait à perdre sa place en 2022. Alors que beaucoup pensaient que ce forfait allait réjouir Olivier Giroud qui a retrouvé une place de titulaire, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (53 buts) a écrit un beau message pour son ancien coéquipier en sélection au moment de son départ du groupe français. C'est ce qu'il a annoncé ce dimanche en revenant sur cet épisode pour Canal+.

Giroud déçu de voir partir Benzema du Mondial

« Je lui ai écrit un message dès qu'il est parti, puisqu'on n'a pas pu lui dire au revoir et c'était sincère et spontané. Je lui ai dit qu'on était déçu de le voir partir. Après le foot, des fois les blessures profitent à certains. Ça m'a profité mais on ne m'a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j'étais soulagé ou content de le voir partir. Ça c'est toujours les mêmes qui essayent de chercher des problèmes dans cette équipe alors qu'il n'y en a pas » a déclaré le joueur du Milan AC dans un entretien avec Canal +. L'attaquant de 36 ans profite donc du souffle qui est enfin un peu retombé pour clarifier sa position. Même s'il a été avantagé sportivement par ce forfait, Olivier Giroud refuse de laisser entendre que le collectif n'a pas été prioritaire à ses yeux. Et donc que la perte de Karim Benzema a été un vrai coup dur pour l'équipe de France.