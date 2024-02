Conquérir l'Italie puis la France, Olivier Giroud annonce la couleur

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

À 37 ans, Olivier Giroud est toujours autant indispensable au Milan AC. Si un départ vers la MLS est envisagé à la fin de la saison, le Français se fixe un dernier objectif avant de quitter la Serie A.

Auteur de 12 buts en championnat, Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'AC Milan cette saison. Lautaro Martinez et Duran Vlahovic sont les deux seuls joueurs qui ont marqué plus que le Français en Italie. De plus, l'ancien attaquant d'Arsenal est l'actuel meilleur passeur avec 8 caviars distribués. En dépit de son âge avancé, Giroud reste l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A. Stefano Pioli continue de lui accorder sa confiance mais d'après les informations du Corriere della Sera, le champion du monde qui arrive en fin de contrat dans quelques mois, pourrait bien quitter la Lombardie après trois saisons passées chez les Rossoneri. La MLS est une destination qui attire particulièrement le natif de Chambéry. Toutefois, le quotidien italien explique que Giroud s'est fixé un dernier objectif avant de partir de Milan.

Une saison à 20 buts à 37 ans, Olivier Giroud y croit

En tant que grand compétiteur, Olivier Giroud se fixe toujours des objectifs personnels à atteindre. Son dernier défi important est assurément celui de remporter l'Euro 2024 avec l'équipe de France, qui est l'unique compétition majeure qui manque à l'immense palmarès du meilleur buteur de l'histoire des Bleus (56 réalisations). Avant de tirer sa révérence à l'AC Milan, l'ancien joueur de Montpellier souhaite dépasser la barre des 20 buts. Pour le moment, Giroud a marqué à 13 reprises, en comptant sa réalisation contre le PSG en Ligue des Champions. Le géant italien est encore engagé en Europa League et figure bien en championnat, même si rattraper l'Inter Milan paraît compliqué. Olivier Giroud est bien décidé à partir avec les honneurs.