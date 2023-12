Campagne anti-Donnarumma en Italie, Maignan pointé du doigt

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'AC Milan n'ont jamais pardonné le départ libre de Gianluigi Donnarumma au PSG et ils se réjouissent de la venue de Mike Maignan. Mais des voix s'élèvent en Italie sur la comparaison entre les deux gardiens de but.

Le récent retour de Gigio Donnarumma à San Siro lors du match de Ligue des champions entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain l’a confirmé, les tifosi milanais ont toujours en travers de la gorge la signature au PSG de celui qu’ils ont surnommé Dollarumma. Et comme dans le même temps, c'est le gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, qui brille sous avec les Rossonerri, il y avait comme une forme de jubilation à s'en prendre à celui qui avait mené l'Italie au sacre européen en 2021. Mais, le vent pourrait bien tourner, car la presse transalpine commence à se demander si tout le monde n'a pas été trop sévère avec Gianluigi Donnarumma et surtout trop gentil avec Mike Maignan. Il suffit de deux ou trois matchs moyens de l'ancien gardien du LOSC pour que des voix s'élèvent. Et non des moindres.

Donnarumma maltraité en Italie

Ancien gardien de but de l'équipe d'Italie, de l'Inter Milan et de Bologne, avec qui il a gagné de nombreux titres, Gianluca Pagliuca estime que trop c'est trop. « Le gardien de but français de Milan est fort, mais lors des derniers matchs, il a commis quelques erreurs. Entre lui et Donnarumma, les critiques utilisent deux poids, deux mesures. Quand Maignan fait des erreurs, cela passe sous silence, tandis que chaque erreur de Donnarumma est toujours soulignée et il y a une tendance à le massacrer. C'est dommage que lorsqu'il est décisif de manière positive comme à Dortmund, où il a réalisé quatre arrêts décisifs pour accéder au tour suivant en Ligue des champions, on n'en parle pas. Pour moi, Gigio reste le gardien italien le plus fort, un héritage de notre football qui devrait être mieux soutenu et protégé », a confié Gianluca Pagliuca dans un entretien accordé à Tuttosport.