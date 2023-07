A 45 ans, Gianluigi Buffon va arrêter sa carrière

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Après près de 30 ans dans le football professionnel, Gianluigi Buffon devrait annoncer sa retraite dans les prochaines heures. Le gardien de 45 ans était pourtant sous contrat à Parme (Serie B) jusqu'en 2024.

Les médias italiens le murmuraient, le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio l'annonce désormais à voix haute : Gianluigi Buffon va arrêter sa longue carrière de footballeur dans les prochains jours. « Buffon vers la retraite, l’annonce devrait intervenir prochainement », a indiqué Di Marzio. A 45 ans, c'est un monument du football mondial et italien qui va quitter le monde professionnel. Une annonce choc alors que le gardien champion du monde en 2006 voulait rester dans le haut niveau. A Parme depuis 2021, il avait d'ailleurs un contrat jusqu'en 2024 pour aider son club formateur à retrouver l'élite italienne. Mais, l'échec de la remontée avec une défaite en play-offs contre Cagliari cette saison et le poids de l'âge l'ont sans doute dissuadé de poursuivre l'aventure. Avec 1051 matchs joués en sélection nationale et en clubs (Parme, Juventus, PSG), c'est une figure emblématique chez les gardiens qui va dire adieu au foot.