Il terrasse le Brésil et se voit signer au Barça

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

Toujours à la recherche de nouveaux talents, le FC Barcelone regarde à l'étranger pour tenter de dénicher les futures stars de demain. Un jeune Argentin vient de taper dans l'œil des recruteurs catalans.

À l'aube de la mi-saison 2023/2024, la Coupe du monde des moins de 17 ans est l'occasion de découvrir de nouvelles pépites. La France va affronter le Mali pour une place en finale, tandis que l'Argentine sera confrontée à l'Allemagne dans l'autre moitié du tableau. En quart de finale, les Argentins ont disposé 3-0 du Brésil. Malgré la présence d'Estevão Willian, pisté par plusieurs grands clubs européens comme le Real Madrid ou le PSG, c'est bien Claudio Echeverri qui a fait sensation, en inscrivant un triplé face au rival sud-américain. Une prestation unanimement saluée par la presse sportive. Ainsi, comme le rapporte Sport, le Barça semble être la préférence du milieu de terrain, comme il l'a avoué avant le début de la compétition. « En plus de River, j’aimerais jouer pour le Barça. Je suis un grand fan de Messi et je l’ai vu jouer à Barcelone, donc j’ai cette équipe en moi depuis que je suis très jeune » avait confié le joueur de 17 ans.

Pisté par les plus grands clubs, Echeverri choisit le Barça

Joueur de l'équipe première de River Plate, Claudio Echeverri risque de devenir une pièce maîtresse du club dirigé par Martín Demichelis jusqu'à la fin de la saison. Car l'été prochain, l'Argentin aura 18 ans et sera en mesure de rejoindre une grande écurie européenne. Le média espagnol rapporte que Manchester City, Paris ainsi que le Real Madrid sont les plus avancés dans le dossier. Mais compte tenu de la préférence du joueur pour Barcelone, il ne serait pas impossible de le voir débarquer en Catalogne lors du prochain mercato estival. De plus, les Blaugranas ont souvent des pépins physiques dans ce secteur du jeu. L'arrivée d'un profil comme celui d'Echeverri serait assurément bénéfique pour le Barça. La presse évoque un prix de 20 millions d'euros pour le héros de l'Albiceleste. Une somme largement à la portée des Barcelonais, malgré les difficultés financières des Cules.