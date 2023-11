Griezmann a vécu l'enfer, le Barça accusé

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann évolue à un niveau impressionnant depuis quelques mois maintenant. Le champion du monde est revanchard et ne s'en cache pas.

L'équipe de France ainsi que l'Atlético Madrid ont la chance de pouvoir profiter d'un Antoine Griezmann au sommet de son art depuis le début de la saison. Le joueur de 32 ans en a encore sous la semelle et veut tout gagner. Il faut dire que l'ancien du Barça est passé par des moments compliqués ces dernières années en Catalogne. Son temps de jeu n'était pas toujours au rendez-vous et son impact très minime. Aussi, son départ du FC Barcelone et son retour à l'Atlético ont été commentés. Surtout que la saison passée, Griezmann ne pouvait pas jouer plus de 30 minutes par match. De quoi le marquer psychologiquement.

Griezmann l'a encore en travers de la gorge

Dans une interview publiée ce vendredi sur la chaîne YouTube Futbol Emotion, le Français n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, définissant ce moment comme le pire de sa carrière. « L'année dernière, je ne pouvais jouer que 30 minutes comme indiqué dans mon contrat. C'est ce qui m'a donné le plus envie de travailler, pour qu'en entrant en jeu, je puisse montrer que j'étais à la hauteur. Cela m'a donné beaucoup de force pour avancer et essayer d'être le meilleur de l'équipe », a notamment indiqué Antoine Griezmann, avant d'avouer qu'il pensait mériter le Ballon d'Or en 2018, qui avait finalement été donné à Luka Modric. Peut-être aura-t-il encore une chance dans les prochains mois avec l'Atlético Madrid mais surtout l'équipe de France, qui sera très attendue lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Vice-capitaine des Bleus, Griezmann aura un rôle très important à jouer pendant la compétition continentale.