Golden Boy : Qui de Mbappé ou Dembélé sera la pépite de l'année ?

Comme chaque année, le Golden Boy va récompenser en 2017 le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans l’un des cinq championnats majeurs en Europe. Ce prix, qui a déjà récompensé Lionel Messi ou encore Paul Pogba par le passé, pourrait bien se disputer entre deux Français cette année. En effet, la liste vient d’être communiquée et Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé y figurent forcément. Ils devraient être en concurrence avec Gabriel Jesus (Manchester City) et Marcus Rashford (Manchester United) pour remporter le prix.

Plus surprenant, la présence de trois autres Français dans cette liste : Jean-Kévin Augustin, Allan Saint-Maximin et Théo Hernandez, transféré au Real Madrid durant l’été. Notons également la présence dans cette liste de Youri Tielemans, recrue estivale de l’AS Monaco.

La liste :

Aaron Martin, Jean-Kevin Augustin, Rodrigo Bentacur, Steven Bergwijn, Dominic Calvert-Lewin, Federico Chiesa, Ousmane Dembélé, Amadou Diawara, Kasper Dolberg, Gianluigi Donnarumma, Gabriel Jesus, Joe Gomez, Benjamin Henrichs, Borja Mayoral, Kylian Mbappé, Emre Mor, Reece Oxford, Christian Pulisic, Marcus Rashford, Allan Saint-Maximin, Dominic Solanke, Theo Hernandez, Youri Tielemans, Enes Unal et Kyle Walker-Peters.