FIFA 20 débarque, des notes et des nouveautés très attendues

Dans : Foot Europeen.

Pour les passionnés de jeux vidéo, la sortie officielle de FIFA 20 aura lieu dans une semaine. Simulation de football la plus jouée dans le monde, le nouvel opus d’EA Sports connaît un tel succès, que les joueurs professionnels en sont partis prenantes. Non seulement en faisant bien comprendre à leurs fans qu’ils sont accrocs tout comme eux à FIFA, mais qu’ils suivaient bien évidemment de près leurs performances individuelles, et leur notation. Un sujet qui provoque souvent quelques petites sorties médiatiques, tout le monde ne pouvant forcément pas être content des attributs donnés par les concepteurs.

C’est le cas de l’Espagnol Sergio Reguilon, qui a déploré sa note en vitesse de 78 sur 100 en mettant en avant ses statistiques, qui font de lui le 6e joueur de Liga le plus rapide, en compagnie de Gareth Bale notamment. Une preuve de plus que le jeu d’EA Sports passionne à tous les niveaux, et qu’il n’y a pas que les joueurs amateurs qui peuvent pester devant leur écran. La suite donc à l’occasion de la sortie de FIFA, même si la traditionnelle question de la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a été réglée en faveur de l’Argentin qui compte un point de plus (94 contre 93) que le Portugais. Des notes, des rivalités et des nouveautés cette année avec le mode Volta (foot de rue), voilà qui devrait en tout cas combler les près de 30 millions d'acheteurs dans le monde du jeu de foot numéro 1.