Eur : La Grèce reprend le 6 juin, la Premier League fait un pas de plus

Dans : Foot Europeen.

Le football européen se remet peu à peu en route, puisque la Grèce annonce une date pour sa reprise et que l'entraînement va s'intensifier en Angleterre.

Tandis qu’en France, c’est le Conseil d’Etat qui va décider le 4 juin prochain si éventuellement la saison de football peut reprendre, le Gouvernement, la LFP et la FFF ayant déjà fermé la porte à un retour à la compétition, toute l’Europe s’y remet. Ainsi, du côté de la Grèce, les élus ont décidé de donner le feu vert à la reprise de la Super League dès le 6 juin prochain, bien évidemment dans des stades à huis clos. Au classement l’Olympiakos comptait 14 points d’avance sur le PAOK lors de l’interruption de la saison début mars dernier, alors que l’on avait joué la 25e journée du championnat 2019-2020.

De même, ce mercredi, les clubs de Premier League ont voté à l’unanimité le retour des entraînements avec des contacts entre les joueurs. Depuis une semaine, les footballeur du championnat anglais pouvaient travailler en petits groupes, première étape de ce qui a été baptisé « Project Restart » de l’autre côté de la Manche. Dans le même temps, une troisième vague de tests vient d'être réalisée et les résultats devraient rapidement être connus, huit cas positifs ayant été constatée lors du premier contrôle. Ce jeudi, les 20 clubs de Premier League se retrouveront afin de fixer les conditions d’une reprise, mais également d’un arrêt possible de la saison et de ses conséquences pour le titre de Premier League et les relégations. Mais les feux sont désormais tous au vert pour une reprise du championnat le plus populaire du monde.