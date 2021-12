Wijnaldum avait préféré le PSG, Xavi se venge !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Georginio Wijnaldum est arrivé au PSG cet été en tant que recrue phare du milieu parisien. Mais, le Néerlandais n'a pas convaincu et surtout ne se plait pas à Paris. Son départ est envisagé et le Barça est une destination possible. Toutefois, Xavi n'est pas très chaud.

Fort d'un Euro 2020 de qualité avec les Pays-Bas et de cinq années bien remplies avec Liverpool, Georginio Wijnaldum est arrivé au PSG avec un statut de futur taulier du club parisien. Les Parisiens se réjouissaient d'avoir réalisé une très bonne affaire d'autant plus pour un joueur arrivé libre et gratuit. Mais, depuis, tout le monde semble avoir déchanter. Le PSG est déçu du rendement de Wijnaldum et le Néerlandais ne se sent pas bien à Paris. L'heure est déjà à un possible départ du milieu de terrain, et ce pourquoi pas dès le mercato hivernal.

Barcelone intéressé par Wijnaldum, pas Xavi

Parmi les candidats pour le milieu des Oranje, le FC Barcelone serait un point de chute tout à fait réaliste. Les Blaugranas avaient déjà tenté de l'attirer cet été quand Ronald Koeman était l'entraîneur du club. Mais, Barcelone avait buté financièrement face à l'offre salariale du PSG au-dessus de celle d'un Barça aux finances exsangues. Cet hiver pourrait permettre aux Barcelonais de retenter leur chance avec plus de réussite et surtout plus d'argent dans les caisses. Cependant, si Ronald Koeman appréciait beaucoup son compatriote, ce n'est pas le cas de son successeur sur le banc catalan. Selon le media catalan El Nacional, Xavi aurait mis son véto à l'arrivée de Wijnaldum au Barça. A ses yeux, cette arrivée ne se justifie pas puisque Barcelone possède déjà deux très bons milieux avec Nico Gonzalez et Gavi. Dès son arrivée, Xavi avait d'ailleurs insisté sur sa volonté de faire jouer les jeunes pousses du club et les deux prometteurs milieux donnent satisfaction. Wijnaldum et son agent pourront toujours regarder vers la Premier League avec peut-être Newcastle et ses propriétaires saoudiens. Le Néerlandais avait d'ailleurs joué une saison avec les Magpies en 2015-2016.