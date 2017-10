Une recrue à 3 ME fait oublier Dembélé au Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Blessé aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé, recruté cet été pour 105 M€ (+ 42 M€ de bonus), devrait faire son retour en janvier prochain avec le FC Barcelone.

Bien sûr, le club catalan se serait bien passé de ce coup dur. Mais pour le moment, les Blaugrana s’en sortent bien sans l’ailier de 20 ans. Nouvelle preuve mardi soir, à l’occasion du 16e de finale aller de Coupe du Roi remporté à Murcie (0-3). Dans une équipe largement remaniée, c’est le méconnu José Arnaiz qui a été aligné sur le côté gauche. L’occasion pour le milieu offensif de s’illustrer avec un joli but et une bonne prestation générale. Il n’en fallait pas plus pour que la presse locale s’enflamme sur l’Espagnol.

Et pour cause, l’ancien joueur de Valladolid, qui a coûté 3,5 M€ au mercato estival, a été attiré pour renforcer l’équipe réserve. Il s’agissait donc de sa première apparition avec le groupe pro, et sans doute pas la dernière. « Arnaiz est un joueur qui entreprend et qui aime les un contre un. Il pense au but. Je pensais qu’il pouvait nous aider pour ce match, a expliqué le coach Ernesto Valverde. C’est un premier pas. On verra s’il peut nous aider plus souvent. Il a une grosse frappe et il a marqué un beau but. » On devrait donc revoir ce milieu de 22 ans.